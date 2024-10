Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: attiva piattaforma on line per partecipare a concorso “Foto d’Italia”

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 16 ott. – È attiva la piattaforma digitale sulla quale potranno essere caricate foto su contesti turistici dei luoghi italiani – aggiunge la nota pubblicata. Allestita dal Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo, la piattaforma on line è parte del progetto avviato dal ministero del Turismo in collaborazione con la Conferenza delle Regione dal titolo “Viaggio italiano”. Nello specifico, ministero del Turismo e Regione Abruzzo hanno promosso il concorso “Foto d’Italia”, che ha l’obiettivo, attraverso la magia delle immagini, di raccontare un’Italia autentica e sorprendente attraverso immagini che valorizzino le nuove modalità di turismo: slow, attivo e sostenibile – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa mira a far conoscere destinazioni affermate e emergenti, ponendo l’accento su quattro grandi tematiche: “Natura e Parchi”, “Borghi e Paesaggi Italiani”, “Turismo Attivo” e “Turismo Lento”. Tutti gli appassionati di fotografia sono invitati a realizzare degli scatti dedicati alle quattro modalità di turismo individuate e potranno caricare le foto sulla piattaforma fino alle ore 24 del 25 ottobre 2024. La piattaforma on line è raggiungibile all’indirizzo: https://viaggioitalianofotocontest.it/. IAV 241016

