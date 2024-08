Regione Abruzzo: ultime news, Turismo delle radici: D’Amario incontra la Compagnia tradizionale Val d’Abruzzo di Rosario (Argentina)

Regione Abruzzo, la nuova nota online:All’incontro presenti anche i consiglieri regionali Monaco e Marinucci, membri del Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo (CRAM)Pescara, 13 ago – riporta testualmente l’articolo online. La Compagnia Tradizionale Val D’Abruzzo, appartenente all’Associazione argentina “Famiglia Abruzzese di Rosario”, iscritta all’albo regionale delle Associazioni degli Abruzzesi nel Mondo, questa mattina, è stata accolta a Pescara, nella sede della Regione di piazza Unione, dal Sottosegretario della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, e dai neo-eletti Consiglieri regionali e componenti del CRAM, Luciano Marinucci ed Alessio Monaco – riporta testualmente l’articolo online. Assente giustificata la consigliera regionale, Antonietta La Porta, l’altra componente del CRAM. L’Associazione argentina “Famiglia Abruzzese di Rosario” è tra i beneficiari dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per l’annualità 2023-2024, grazie al progetto “Rintracciando le radici attraverso le tradizioni” che prevede, tra le altre attività, la diffusione e preservazione delle tradizioni abruzzesi attraverso la danza, il canto e la teatralizzazione di momenti di vita quotidiana del XIX secolo nel territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tali attività sono attuate dall’Associazione per il tramite della Compagnia Tradizionale Val D’Abruzzo, gruppo folkloristico composto da discendenti di emigrati abruzzesi e molisani, con un’età compresa tra i 14 ed i 70 anni – precisa la nota online. “La loro permanenza in Abruzzo – ha dichiarato il sottosegretario D’Amario – riveste una significativa importanza nell’ambito dell’Anno delle Radici e del Progetto Turismo delle Radici, promossi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in quanto rappresenta anche l’occasione per visitare i Comuni d’origine dei componenti il gruppo folcloristico, andando alla riscoperta delle case natie dei loro antenati”. Il 2024 è stato dichiarato “Anno delle radici”, e, in questo contesto, ha preso il via il Progetto PNRR “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”, che si inserisce nell’investimento per l’“Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e offre una gamma diversificata di esperienze turistiche rivolte agli italo-discendenti nel mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Compagnia si trova attulamente in Abruzzo per partecipare attivamente ad alcune feste patronali, ad incontri folkloristici ed a laboratori, seminari, mostre tradizionali, corsi di gastronomia oltre ad un tour turistico alla scoperta della regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. US/240813

