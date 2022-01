Regione Abruzzo, ZES: Marsilio, “Opportunità per la nostra regione”

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 21 gen. – “La Zes è una opportunità straordinaria per il nostro territorio e per le nostre imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con il Commissario Mauro Miccio, manager di alto profilo, possiamo programmare interventi mirati a colmare il divario economico presente nella nostra regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo, questa mattina, a Pescara, alla tavola rotonda promossa dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara – si legge sul sito web ufficiale. “Abbiamo atteso otto mesi per avere l’approvazione definitiva della Zes – ricorda il presidente Marsilio – e grazie all’intervento del Ministro Carfagna siamo riusciti a superare gli ostacoli burocratici e ottenere la nomina del Commissario – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione – prosegue ancora Marsilio – pur non avendo competenze, sta sostenendo l’attivazione della Zes, fornendo risorse tecniche e la sede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Crediamo molto in questo strumento: abbiamo programmato investimenti in opere strategiche per la connessione tra aree, pari a 62 milioni di euro, l’inserimento della zona speciale economica nella Carta degli aiuti di Stato a valenza regionale e la conclusione dell’iter amministrativo per l’attivazione del corridoio adriatico dei trasporti Ten-T che vedrà la dorsale adriatica protagonista – E’ uno strumento – ha concluso Marsilio – che consentirà all’Abruzzo di uscire dall’isolamento, diventare competitivo e attrarre nuovi investitori”. GILPET/220121

