Durante la bella stagione, giardino e terrazzo diventano luoghi ideali per trascorrere del tempo all’aperto, ma l’arrivo dell’inverno non deve per forza farci rinunciare agli spazi esterni della casa. Anzi, è il momento perfetto per trasformarli, adattandoli al clima freddo e rendendoli accoglienti e funzionali. Gli arredi outdoor sono solitamente messi a dura prova dalle basse temperature, ma possono essere progettati per resistere al freddo e al vento, mantenendo intatta l’architettura e lo stile dell’immobile. Con pochi accorgimenti, è possibile creare un ambiente che, pur esposto alla temperature rigide, sia protetto dall’aria pungente e umida, offrendo così un rifugio confortevole e un’atmosfera unica anche durante i mesi più freddi dell’anno.

Suggerimenti per rendere il tuo outdoor pronto per l’inverno

L’outdoor invernale richiede una cura meticolosa e preventiva. Bisogna anticipare le necessità, e quindi occuparsi dei dettagli quotidiani, evitando così di dover affrontare interventi urgenti e costosi. Curare, invece, implica proteggere arredi, accessori e strutture vulnerabili, prevenendo danni che potrebbero risultare onerosi. Queste accortezze ti consentono di vivere appieno lo spazio esterno non solo per tutto l’anno, ma anche quando l’inverno lascia il posto a stagioni più temperate. Scopriamo insieme le soluzioni principali per adattare il tuo outdoor alle temperature rigide.

1. Rendere l’ambiente esterno caldo

Per rendere il tuo spazio esterno piacevolmente caldo e accogliente durante l’inverno, è essenziale scegliere il sistema di riscaldamento più adatto. Esistono diversi fattori da considerare, come la praticità, la manutenzione necessaria, l’ingombro, il costo e l’estetica. Ecco alcune soluzioni possibili:

Riscaldamento a pavimento elettrico : una scelta energeticamente efficiente che utilizza pannelli radianti da installare sotto il pavimento, ma che può essere posizionata anche su pareti o soffitti per un riscaldamento omogeneo.

Lampade a infrarossi : oltre a essere eleganti, queste lampade emettono rapidamente calore uniforme grazie ai raggi infrarossi , riscaldando in poco tempo l’ambiente.

Biocamino : alimentato a bioetanolo, questo sistema è privo di fumi tossici e non necessita di canna fumaria, perfetto per chi vuole il calore del fuoco senza rinunciare alla sicurezza.

Stufe a legna o a pellet : ideali per riscaldare ampi spazi esterni, ma richiedono una manutenzione più attenta e un investimento maggiore rispetto alle soluzioni elettriche.

Ogni opzione ha i suoi pro e contro, basta scegliere quella che meglio soddisfa le proprie necessità per godersi appieno l’outdoor anche durante l’inverno.

2. Colorare l’outdoor con piante resistenti al freddo

Anche se l’inverno non offre i vivaci colori dell’estate, la stagione fredda propone una gamma di tonalità affascinanti che possiamo esaltare con piante resistenti al freddo e accessori adatti. Le piante sempreverdi, come l’edera e il caprifoglio, sono perfette per mantenere un tocco di verde nel giardino invernale. Queste piante creano effetti decorativi sorprendenti, specialmente quando si arrampicano su tralicci in legno o pendono da cestini appesi, conferendo eleganza e freschezza. Se desideriamo aggiungere un po’ di colore, ci sono molte varietà di piante che, anche con il gelo, regalano fiori splendidi. Il gelsomino d’inverno, con i suoi fiori gialli delicati, e il ciclamino, che spazia dal bianco al rosso e al fucsia, sono ottimi esempi di piante resistenti che continuano a fiorire anche nelle giornate più fredde.

3. Riscaldare la piscina per un relax continuo

Avere una piscina non significa dover rinunciare al piacere di un momento di relax anche durante i mesi più freddi. Grazie a soluzioni moderne finalizzate al riscaldamento dell’acqua, è possibile godere del comfort della piscina per tutto l’inverno. Tra le opzioni più efficaci c’è l’uso della pompa di calore, che trasferisce l’energia termica dall’aria esterna all’acqua, mantenendo una temperatura gradevole anche quando quelle esterne sono rigide. Questo sistema è ecologico, efficiente e richiede poca manutenzione: una soluzione ideale per chi desidera utilizzare la piscina durante tutte le stagioni. L’adozione di coperture termiche aiuta a conservare il calore, riducendo il consumo energetico. Queste coperture funzionano da isolanti, limitando la dispersione di calore e l’evaporazione. Inoltre, l’uso di prodotti chimici per piscine adatti alla circostanza, tra cui l’antialghe e il cloro, è essenziale per mantenere l’acqua limpida e sicura, evitando la formazione di sporcizia e batteri, soprattutto in inverno.

Anche l’illuminazione gioca un ruolo fondamentale nel rendere la piscina un ambiente accogliente nelle fredde serate invernali. Luci subacquee, perimetrali o galleggianti non solo aumentano la sicurezza, ma creano anche un’atmosfera magica, trasformando la piscina in un luogo rilassante da vivere anche dopo il tramonto. Grazie a queste soluzioni, il piacere di godere della piscina non è più confinato all’estate, ma diventa un’esperienza da vivere durante tutto l’anno.

4. Ravvivare il giardino illuminando gli arredi

Per ravvivare il giardino in inverno, basta scegliere complementi d’arredo dai colori vivaci che creino contrasto con il grigiore della stagione e il bianco della neve. Cuscini morbidi in tonalità brillanti, sedie e tavolini in metallo colorato, o pouf comodi, sia monocromatici che decorati con fantasie, sono perfetti per infondere energia nello spazio esterno. Optare per colori come giallo ocra, rosso aranciato, ultra violet, verde acceso o blu intenso, porterà una nota di vitalità anche nelle giornate più fredde e buie. Per un effetto ancora più luminoso, non trascurate l’importanza di una buona illuminazione artificiale. Posizionare luci in modo strategico migliora l’estetica degli spazi esterni, creando un’atmosfera accogliente e funzionale quando la luce naturale svanisce.

5. Creare uno spazio protetto dal vento

Il vento freddo può rendere estremamente scomodo l’uso degli spazi esterni durante l’inverno, trasformando anche una semplice passeggiata in un’esperienza poco piacevole. Tuttavia, una soluzione ideale per contrastare questo problema è creare uno spazio protetto con tende da esterno. Le tende impermeabili o termiche agiscono come una barriera contro il freddo, la pioggia e il vento, permettendo di godere del giardino o del terrazzo anche nei giorni più rigidi. Facili da installare su strutture esistenti come pergolati o verande, queste tende non solo proteggono dal clima avverso, ma aggiungono anche un tocco di eleganza al tuo outdoor, creando un angolo intimo e accogliente.