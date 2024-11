Ricerca: Santangelo in visita a Thales Alenia, eccellenza del territorio

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 4 nov. – Visita alla Thales Alenia Space dell’Aquila per l’assessore all’Università e Ricerca, Roberto Santangelo, insediamento produttivo considerato un’eccellenza nel settore tecnologico e spaziale da oltre 40 anni – Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di Paolo Costanzi, neo-direttore del dipartimento “Sociale Enti locali e Cultura” della Giunta regionale e delle delegazioni di Thales Alenia Space Italia e della Fondazione Gran Sasso Tech, Santangelo ha sottolineato l’importanza della ricerca scientifica e il ruolo cruciale dell’azienda nel progresso delle telecomunicazioni, navigazione e osservazione della Terra – si apprende dal portale web ufficiale. “La tecnologia è parte integrante della nostra vita quotidiana – ha affermato Santangelo – I professionisti di Thales Alenia Space stanno esplorando nuovi orizzonti nello spazio per rendere la vita sul nostro Pianeta più sostenibile, contribuendo così allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio e al prestigio dell’Italia nel panorama internazionale”. L’Assessore ha inoltre evidenziato la rilevanza della Fondazione Gran Sasso Tech, frutto della sinergia tra il Gran Sasso Science Institute e Thales Alenia Space, come modello innovativo di ricerca: “Questo approccio collaborativo tra università e aziende può avere impatti positivi sulla crescita economica e occupazionale della nostra Regione,” ha dichiarato – riporta testualmente l’articolo online. Santangelo ha concluso sottolineando l’importanza di investire nella formazione dei futuri scienziati e tecnologi, ribadendo la necessità di politiche mirate per attrarre talenti e creare opportunità lavorative nel settore della ricerca in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. COM.ASS. 241104

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it