Ricostruzione: Quaresimale, per Duomo di Teramo si apre nuova stagione

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 21 giu. – “Un nuova stagione per il Duomo di Teramo dopo l’avvio dei lavori di cantierizzazione di questa mattina”. Lo afferma l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro e al Sociale Pietro Quaresimale che stamane ha partecipato alla cerimonia di avvio cantieri della cattedrale di Santa Maria dell’Assunta per lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico – riporta testualmente l’articolo online. Con l’assessore erano presenti il vescovo di Teramo-Atri, Lorenzo Leuzzi, il commissario per la ricostruzione del terremoto del Centro Italia, Giovanni Legnini, il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto – recita il testo pubblicato online. “L’avvio dei lavori alla Cattedrale – ha commentato Quaresimale – rappresenta un altro importante passo verso il compimento del percorso di ricostruzione dopo gli eventi del 2016 e 2017. Da sempre i luoghi di culto rappresentano elementi identitari di una città o di un territorio; lo è ancora di più la cattedrale di Santa Maria dell’Assunta che oggi è inserita in un percorso che si concluderà con la riappropriazione della città della propria chiesa simbolo – riporta testualmente l’articolo online. La cantierizzazione del Duomo di Teramo – ha aggiunto l’assessore – conferma inoltre l’impegno di tutte le istituzioni nell’opera di ricostruzione del territorio teramano particolarmente colpito dagli eventi dell’inverno 2016-2017″. IAV 210621

