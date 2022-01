Rigopiano: Marsilio, “Auspico che ora la giustizia sia celere”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Il Presidente, questo pomeriggio, ha partecipato alla fiaccolata in memoria delle 29 vittime nel quinto anniversario della tragedia

- Advertisement -

Farindola (PE), 18 gen. “Quella di Rigopiano è stata una tragedia che segnato profondamente non solo la storia della nostra regione ma anche del nostro Paese e del mondo intero per le dimensioni che ha assunto e per la sua tragicità”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questo pomeriggio, a Rigopiano di Farindola, in occasione della fiaccolata che si è svolta nel giorno del quinto anniversario della sciagura in cui persero la vita 29 persone per il crollo dell’hotel.

La fiaccolata dei familiari delle vittime, come negli scorsi anni, ha raggiunto il totem del resort, che è nel piazzale d’ingresso della struttura alberghiera andata distrutta – si legge sul sito web ufficiale. Alle 15.30 c’è stato l’alzabandiera e poi sono partite le struggenti note del Silenzio, suonate con la tromba – A seguire la celebrazione della Santa Messa in memoria delle 29 vittime – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“L’auspicio – ha affermato Marsilio – è che ora la giustizia sia celere e che, entro quest’anno, si definisca almeno il primo grado di giudizio legato a questa terribile vicenda – si apprende dal portale web ufficiale. Quella del 18 gennaio 2017 – ha ricordato il Presidente – resta una giornata impossibile da dimenticare nella sua drammaticità. Una tragedia unica nel suo genere che, purtroppo, deve ancora vedere definita la catena delle responsabilità”.

Riguardo, poi, alla realizzazione del giardino della memoria per ricordare le vittime di Rigopiano, Marsilio ha confermato che “non c’è alcun ostacolo particolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attendiamo solo che i promotori producano la documentazione richiesta – viene evidenziato sul sito web. A tal proposito, – ha aggiunto – ho sollecitato anche l’amministrazione comunale di Farindola – si legge sul sito web ufficiale. Non appena questa documentazione verrà perfezionata, la Regione fornirà il parere richiesto”. Accanto al presidente Marsilio erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ed il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini – 220118

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it