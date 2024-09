Roccaraso, irregolarità in un cantiere: multa di oltre 4.000€

A Roccaraso, i Carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di L’Aquila e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile dove sono emerse diverse irregolarità.

Tra le problematiche riscontrate, vi era la mancata installazione dei ponteggi per i lavori in quota e la violazione dell’art.96 del decreto legislativo 81/2008, riguardante gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza. Le sanzioni comminate per queste infrazioni ammontano a 4.412 euro. Le ispezioni continueranno in tutta la provincia per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e prevenire incidenti.