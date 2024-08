Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Il Sindaco Giorgio Di Clemente, lo scorso 29 agosto, ha nominato il Dott. Mauro Diodato come nuovo Amministratore Unico della società. Laureato in Scienze Politiche, classe 1979, il dottor Diodato vanta una lunga esperienza come consulente gestionale e amministrativo di PMI ed Enti del Terzo Settore – Responsabile dell’Ufficio Progetti e Project Manager per la Fondazione Caritas onlus, dal 2022 è Capo Area Amministrativo dell’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano – riporta testualmente l’articolo online. “Il Dottor Mauro Diodato è un professionista la cui esperienza maturata, le capacità e le competenze saranno un’importante guida per la gestione della S.G.T. Multiservizi srl. A lui vanno i miei migliori auguri per un buono e proficuo lavoro – recita il testo pubblicato online. Al suo predecessore, il dottor Anchini, che ha scelto di rimettere l’incarico per motivi personali, va il mio ringraziamento per il grande e importante lavoro svolto in questi anni alla guida della società partecipata”, così il Sindaco Giorgio Di Clemente durante l’incontro per la firma della nomina – viene evidenziato sul sito web.

