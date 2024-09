San Giovanni Teatino, AGGIORNAMENTO ROTTURA TUBAZIONE VIA DRAGONARA/INCROCIO VIA MELATTI.

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Aca ha comunicato che purtroppo la linea è molto profonda e sono stati fatti oltre due metri di scavo; non si riesce ancora ad isolare l’area della rottura, anche perché in quel tratto ci sono numerosissimi sottoservizi – Si è reso inoltre necessario chiudere Via Dragonara intersezione Via Melatti deviando così tratto della viabilità. Purtroppo la zona rimane ancora senza acqua Il Sindaco ha già chiesto in maniera ufficiale all’Aca di non chiudere questa sera i serbatoi, ma il tutto dipenderà dalla disponibilità di riserva delle vasche – si apprende dalla nota stampa.

