San Giovanni Teatino, AGGIORNAMENTO TABELLA CHIUSURA SERBATOI

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’ACA per il Comuni di: SAN GIOVANNI TEATINO, TORRE DE’ PASSERI E SCAFA. “A causa di ulteriori cali di portata delle sorgenti e innalzamento delle temperature con incremento dei consumi, si trasmette la tabella di programmazione settimanale aggiornata con evidenziate in giallo le chiusure aggiuntive del 22 e del 24 settembre che non sono state comunicate con la nota ns. prot. 26140 del 17/09/2024. L’orario indicato in tabella è riferito all’inizio delle manovre, pertanto l ‘erogazione idrica potrà subire variazioni e la normale erogazione dell’acqua potrà ripristinarsi in ritardo rispetto all’orario indicato, soprattutto nelle zone più elevate, essendo quest’ultime idraulicamente più sfavorite” Di seguito le tabelle pubblicate sul sito Aca: https://www.aca – si apprende dal portale web ufficiale. pescara – it/…/copia_20240920122423040.pdf

