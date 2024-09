San Giovanni Teatino, AVVISO ALLA CITTADIANZA – SCUOLE CHIUSE MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2024

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:A causa dell’importante incendio scoppiato nelle scorse ore e non ancora domato, sentiti gli enti preposti alla sicurezza ed al monitoraggio,non essendoci ancora indicazioni certe sulla qualità dell’aria e sugli effetti di quanto si e’ sprigionato durante il rogo, il Sindaco annuncia che in via precauzionale per la giornata del 1 OTTOBRE 2024 resteranno CHIUSE TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IN CITTA’. Si chiede la collaborazione della cittadinanza oer dare massima diffusione alla notizia – “Ho aspettato notizie certe fino ad ora dalla Prefettura e dagli altri enti, ma non arrivando la precauzione e la tutela della salute dei nostri ragazzi mi ha spinto a questa scelta”, così il Sindaco Giorgio Di Clemente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

