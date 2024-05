San Giovanni Teatino, CENTRI ESTIVI 2024

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di San Giovanni Teatino ha dato il via libera alle domande per partecipare ai Centri Estivi organizzati dall’Amministrazione Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ampio il programma che si articola in tre proposte: La Colonia Marina della durata di due settimane (dal lunedì al sabato) si svolgerà a Pescara, dal 10 al 22 Giugno 2024. Riservata a tutti gli alunni residenti nel Comune di San Giovanni Teatino di età compresa fra i 6 e i 10 anni e, in subordine, agli alunni non residenti, che frequentano le scuole elementari ubicate sul territorio comunale, prevede una quota di partecipazione di 80 euro – recita il testo pubblicato online. Il termine entro cui presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo è fissato al 05 Giugno 2024. La Colonia Montana, della durata di 6 giorni (5 notti), che si svolgerà presso una struttura alberghiera *** in località Roccaraso (AQ), dal 1 al 6 Luglio 2024. Riservata a tutti gli alunni residenti nel Comune di San Giovanni Teatino di età compresa fra i 8 e i 14 anni, con la possibilità di partecipazione di un fratello o sorella dai 6 anni, a condizione che l’altro/a fratello/sorella possegga il predetto requisito dell’età. Gli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio, ma residenti fuori comune, saranno ammessi solo con riserva dei posti disponibili – precisa il comunicato. Le quote di partecipazione a carico dei partecipanti sono determinate prendendo a riferimento il reddito ISEE così come di seguito indicato: – ISEE FINO A € 8.000,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 120,00 – ISEE DA € 8.000,000 A € 17.000,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 160,000 – ISEE OLTRE € 17.000,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 195,00 Il termine entro cui presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo è fissato al 20 Giugno 2024. EduCampus, centro estivo della durata di 5 giornate (dal lunedì al venerdì), con attività ludico-ricreative, educative e sportive collegate all’ambiente, con uscite organizzate e percorsi immersi nella natura, oltre ad attività e laboratori che si svolgeranno anche nei parchi cittadini – Saranno organizzati 4 turni nelle seguenti date: – dal 24 al 28 giugno il primo turno; – dal 08 al 12 luglio il secondo turno; – dal 15 al 19 luglio il terzo turno; – dal 22 al 26 luglio il quarto turno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il campus è riservato a tutti i residenti nel Comune di San Giovanni Teatino di età compresa fra i 6 e i 16 anni – aggiunge la nota pubblicata. Gli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio, ma residenti fuori comune, saranno ammessi solo con riserva dei posti disponibili. La quota di partecipazione per ogni settimana è di 80 euro – Il termine entro cui presentare la domanda presso l’Ufficio Protocollo è fissato come di seguito: per il primo turno entro il 17.06.24; per il secondo turno entro il 01.07.2024; per il terzo turno entro il 08.07.23: per il quarto turno entro il 15.07.2023. Per info: Ufficio Cultura/ Servizi Sociali 085/44446213 -235 I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Sociale del Comune di San Giovanni Teatino e/o scaricabili in allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

