San Giovanni Teatino, Conferenza straordinaria dei Sindaci dell’Ambito Val di Foro

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Nel pomeriggio del 29 agosto scorso, presso il Comune di Francavilla al Mare, si è tenuta la Conferenza dei Sindaci, convocata dalla Dott.ssa Mercante (responsabile dell’Ambito) su richiesta del Sindaco Giorgio Di Clemente e sottoscritta da tutti i rispettivi colleghi – Presenti tutti i Sindaci dell’ambito della Val di Foro ad eccezione del Primo Cittadino di Ripa Teatina, impossibilitato per motivi personali – Tale riunione si è recesa necessaria dopo che, nel precedente incontro,erano stati indicati dei tagli agli orari, dovuti a un monte ore a disposizione come da gara in corso, che avrebbero penalizzato soprattutto le famiglie con presenza di grave disabilità al loro interno – recita il testo pubblicato online. Una volta valutate tutte le problematiche, è emersa la possibilità di un nuovo censimento con monitoraggio del fabbisogno per valutare attentamente i casi dove non si possa fare a meno della copertura e rivalutare anche il monte ore dettato da tutte le esigenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Allo stesso tempo si è impostata una programmazione per il futuro, in previsione della nuova gara d’appalto per i servizi che si svolgerà a fine anno, con la richiesta di realizzarla in maniera più dettagliata – si apprende dal portale web ufficiale. La Dott.ssa Mercante si è mostrata disponibile al confronto ed il lavoro dunque proseguirà al fine di individuare le soluzioni più opportune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

