San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Vista l’ordinanza sindacale n. 8 del 10.04.2024 ad oggetto: ”Provvedimento per la messa in sicurezza della sede municipale in piazza municipio n.18”; Visto l’articolo 1 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica; Visto il T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale in presenza, presso i locali dell’Auditorium della “Scuola Civica Musicale” in sessione straordinaria, in prima convocazione per il giorno 18.06.2024 alle ore 17:30 e in seconda convocazione per il giorno 20.06.2024 alle ore 17:30 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Risposta ad interrogazioni – Determinazione dell’aggiornamento biennale del piano economico finanziario 2024-2025 . Comune di San Giovanni Teatino (Ch). Approvazione del Regolamento Comunale “Adotta un’aiuola”. Regolamento Comunale per l’istituzione dell’albo dei volontari civici – Approvazione – si apprende dalla nota stampa. Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it