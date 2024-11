San Giovanni Teatino, CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Visto il T.U. D.lgvo n. 267/2000; Visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; CONVOCA il Consiglio Comunale in presenza, presso i locali al piano terra della “Scuola Civica Musicale” (ex locali parrocchiali) in sessione ordinaria, in prima convocazione per il giorno 04.11.2024 alle ore 18.00 e in seconda convocazione per il giorno 08.11.2024 alle ore 17.30 per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti Approvazione bilancio consolidato dell’esercizio 2023 ai sensi dell’art.11-bis del dlgs 118/2011 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 – Aggiornamento n.2 Programma per il conferimento d’incarichi di studio, ricerca e consulenza soggetti esterni all’amministrazione anno 2024. Modifica deliberazione n.6 del 29/04/2024 Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto Cipollone

