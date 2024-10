San Giovanni Teatino, DISINFESTAZIONE ADULTICIDA STRAORDINARIA CONTRO LE ZANZARE.

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Gli interventi sono previsti per: • la notte tra il 15 ed il 16 Ottobre 2024 • la notte tra il 28 ed il 29 Ottobre 2024 I trattamenti saranno rivolti alla vegetazione (siepi, cespugli, arbusti) fino ad una fascia di sicurezza di circa 3 metri in altezza – Il servizio è previsto sempre a partire dalle ore 23.30, in assenza di persone e animali I prodotti utilizzati per l’intervento sono autorizzati dal Ministero della Salute In caso di pioggia l’intervento sarà spostato al primo giorno lavorativo utile L’invito alla cittadinanza è di non lasciare finestre aperte, abiti appesi, cibi o animali sui balconi Per una resa migliore del servizio si invita a non lasciare residui di acqua nei sottovasi, secchi, depositi di acqua stagnante – si apprende dalla nota stampa. Si specifica che le date indicate potrebbero subire variazioni in caso di maltempo o alle esigenze dell’Amministrazione Comunale – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.sangiovanniteatino.ch.it