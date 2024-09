Comune di San Giovanni Teatino, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Avviso pubblico 2024 è finalizzato alla concessione di un contributo destinato al rimborso, totale o parziale, delle rette versate dagli utenti che hanno frequentato le strutture educative pubbliche, sia a gestione diretta che a gestione indiretta (concessione), ricomprese nel comprensorio territoriale dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 9 “Val di Foro” come definite all’articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 65 del 2017 ovvero: 1) nidi e micronidi; 2) sezioni primavera; 3) scuola di infanzia paritaria, nel corso delle annualità 2021, 2022, 2023. I destinatari dell’intervento sono le famiglie degli utenti delle strutture educative pubbliche 0/6 anni ricomprese nel comprensorio territoriale dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 Val di Foro, di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 65 del 2017. L’erogazione del beneficio sarà effettuata distintamente per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023. I soggetti richiedenti dovranno essere in regola con il versamento delle rette di frequenza dell’anno di riferimento ed eventuali posizioni debitorie dovranno essere state sanate entro il 20.09.2024. Le richieste vanno presentate mediante apposito modello di domanda disponibile presso il Servizio di Segretariato Sociale del Comune e in allegato Le istanze potranno essere inoltrate esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 1. A mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune – si apprende dalla nota stampa. francavilla – ch.it avente ad oggetto: “COFINANZIAMENTO REGIONALE RIMBORSO RETTE STRUTTURE EDUCATIVE PUBBLICHE 0/6 ANNI ANNUALITA’ 2021-2022-2023”. Le istanze inoltrate tramite PEC dovranno obbligatoriamente pervenire dalla casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto richiedente e non da caselle PEC di soggetti terzi; (Si precisa che la ricezione delle domande inviate mediante PEC è garantita solo utilizzando una casella PEC e non una EMAIL ORDINARIA). 2. Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare nelle ore di apertura al pubblico – recita il testo pubblicato online. 3. A mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione – Corso Roma, 7 – 66023 – Francavilla al Mare (CH). Si precisa che per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R farà fede il timbro dell’Ufficio postale – si apprende dalla nota stampa. Sulle domande inviate a mezzo raccomandata A/R dovrà essere specificato, all’esterno della busta, il seguente oggetto: “ COFINANZIAMENTO REGIONALE RIMBORSO RETTE STRUTTURE EDUCATIVE PUBBLICHE – ANNUALITA’ 2021-2022-2023”; Non saranno ammesse domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le istanze dovranno essere prodotte entro e non oltre il 20 settembre 2024. Per tutte le informazioni inerenti i requisiti di ammissione ed i criteri di assegnazione del rimborso, si rimanda all’Avviso Pubblico in allegato

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di San Giovanni Teatino, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.sangiovanniteatino.ch.it