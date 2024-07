San Giovanni Teatino, GARA CICLISTICA DILETTANTISTICA 3^edizione “MEMORIAL CATENA DANTE MARIO” – 4 AGOSTO 2024

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Considerato che il giorno 4 Agosto 2024 sul territorio di San Giovanni Teatino si svolgerà una gara ciclistica agonistica dilettantistica per la categoria giovanissimi denominata “3° MEMORIAL CATENA DANTE MARIO”, ritenuto di dover salvaguardare l’incolumità dei partecipanti, degli organizzatori e di quanti assisteranno alla su menzionata competizione sportiva, il Responsabile del Settore V – Polizia Municipale ORDINA che nel giorno 4 agosto 2024 la circolazione stradale in deroga a quella esistente è così di seguito disciplinata: Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE dalle ore 15.00 fino a conclusione della gara ciclistica nei tratti di strada interessati: Corso Italia dall’intersezione con Via Garibaldi sino all’intersezione con Via Cavour/Via Mazzini; Via Garibaldi ; Via Ricasoli ;Via Potenza Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 14.00 alle ore 19.30 nei tratti di strada interessati di seguito indicati: Corso Italia dall’intersezione con Via Garibaldi sino all’intersezione con Via Cavour/Via Mazzini; Via Garibaldi ; Via Ricasoli ;Via Potenza Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE eccetto i residenti nel tratto di Corso Italia compreso tra Via Aldo Moro/Via Amendola e Via Garibaldi; Si dispone la rimozione forzata dei veicoli di sosta in contravvenzione della relativa segnaletica integrativa apposta ai sensi dell’art. 159, comma 1 lett. a) e d) del D.Lgs 295/1992 e ss.mm. In allegato l’ordinanza completa

