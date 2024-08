San Giovanni Teatino, INCARICO AL CONSIGLIERE COMUNALE SABRINA GENTILE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Il Sindaco Giorgio Di Clemente ha scelto di delegare alla consigliera l’incarico di gestire le Politiche d’Inclusione ed i Centri aggregazione degli anziani – precisa il comunicato. “La cara consigliera Sabrina Gentile – ha dichiarato il Sindaco – già da tempo si sta occupando nella nostra amministrazione, anche senza alcun incarico ufficiale ma solo grazie alla grande passione e professionalità, vista la vicinanza al suo settore di lavoro, di ció che riguarda l’inclusione, la disabilità ed il mondo della terza età e degli anziani – aggiunge la nota pubblicata. Per questo motivo ho scelto di affidare a lei questo importante incarico, sulla base di una grande fiducia che ripongo nel suo operato e nella sua persona fin dall’inizio del mio mandato – recita il testo pubblicato online. Non si tratta di una nomina di assessorato,ma di un incarico che la consigliera svolgera’ a titolo del tutto gratuito in quanto non retribuito – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta in realtà forse solo di ufficializzare un lavoro che lei sta già svolgendo da tempo, vista l’organizzazione della festa dell’inclusione e disabilità dello scorso anno e quella che si svolgerà a breve, così come la giornata del dono e le varie attività nel centro sociale anziani del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. Alla cara Sabrina va il mio più grande augurio di buon proseguimento nel lavoro a servizio della nostra amata città”

