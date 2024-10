San Giovanni Teatino, ladri aggrediscono famiglia con disabile

San Giovanni Teatino è stata teatro di una serie di furti e aggressioni avvenute la sera del 23 ottobre 2024. La zona di San Giovanni alta, tra via Pontemarino e le abitazioni circostanti, è stata colpita duramente, con i residenti che si sono trovati a dover fronteggiare i malviventi. Secondo le testimonianze, i protagonisti dei furti sarebbero tre uomini extracomunitari che, durante i tentativi di irruzione, hanno aggredito con violenza alcuni cittadini. Il caso più grave ha coinvolto una famiglia con una persona disabile, la quale ha assistito impotente all’aggressione di un suo familiare, colpito con pietre e bastoni. L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione tra gli abitanti, i quali stanno ora valutando azioni collettive di autodifesa.

Ecco quanto riportato dai cittadini sui gruppi social della città, come pubblicato in esclusiva da La Voce di San Giovanni Teatino:

“La sera del 23 ottobre nella zona compresa tra via Pontemarino e San Giovanni Teatino alta sono stati segnalati numerosi furti in abitazioni private. Secondo i residenti, protagonisti delle rapine sarebbero tre cittadini extracomunitari, che avrebbero tentato di introdursi in varie abitazioni della zona durante le prime ore della sera. In quel momento molti residenti erano presenti nelle loro case, trovandosi faccia a faccia con i malviventi. Questi ultimi avrebbero quindi risposto violentemente alla presenza degli inquilini, aggredendoli con oggetti contundenti.

La situazione è tanto più grave in quanto una delle famiglie colpite comprenderebbe anche una persona con disabilità. Quest’ultima è stata costretta ad assistere inerme all’aggressione del figlio da parte dei ladri. Il ragazzo è stato colpito ripetutamente con pietre e bastoni ed è stato in seguito condotto al pronto soccorso.

Fenomeni criminali come furti e aggressioni hanno spesso segnato brutte pagine della vita dei cittadini di San Giovanni Teatino.

Per questo motivo alcuni residenti hanno deciso di organizzarsi in gruppi Telegram per segnalare furti in tempo reale e reagire prontamente ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.“