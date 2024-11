San Giovanni Teatino, Una targa per Jennifer e per tutte le vittime di violenza.

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:Si è tenuta stamane all’interno dell’Ipercoop di San Giovanni Teatino, l’iniziativa di sensibilizzazione proposta da Coop Alleanza 3.0, Legacoop Abruzzo e Legacoop Nazionale Pari Opportunità. Nella galleria è stata apposta una targa per Jennifer Sterlecchini, giovane vittima di femminicidio in Abruzzo nel 2016. Alla commovente cerimonia hanno partecipato il Sindaco Giorgio Di Clemente, l’assessore Paola Zuccarini, il Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, il luogotenente dei carabinieri Armando D’Arpino, il comandante della Polizia Locale Corrado Tomei, i vertici Coop a partire da Paola Davani della Lega Coop Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Presenti i parenti di Jennifer Sterlecchini – precisa il comunicato. La mamma, la nonna, il fratello, amici e familiari della giovane donna strappata alla vita all’età di 26 anni – Un momento per parlare, ancora una volta, di come contrastare la violenza contro le donne, confidando che un giorno possa essere superfluo affiggere targhe perché la violenza sarà stata sconfitta dall’amore e dal rispetto – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di San Giovanni Teatino. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it