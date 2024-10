Silvi: minaccia la ex e i Carabinieri scoprono un vero e proprio arsenale in casa

A Silvi Marina i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato un uomo per detenzione abusiva di armi. I militari erano intervenuti nell’abitazione dell’uomo a seguito di denuncia per minaccia presentata dall’ex convivente, in esito alla perquisizione domiciliare i Carabinieri trovavano nella disponibilità dell’uomo un vero e proprio arsenale, costituto da: una pistola a tamburo di grosso calibro con regolare matricola ma non denunciata, sette armi bianche, una replica di un fucile da caccia e 2 pistole da “soft air” con munizionamento prive del tappo rosso, armi poste in sequestro.