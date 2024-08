Sparatoria a Pescara in piena notte: panico e 2 feriti

Nella notte, la Riviera di Pescara è stata teatro di un grave episodio di violenza, con colpi di pistola esplosi contro due persone, che sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato intorno alle 3:00 del mattino, causando panico tra i presenti che stavano trascorrendo la serata nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, due individui sono stati colpiti da proiettili esplosi da un’arma da fuoco, mentre si trovavano nei pressi di un locale. All’origine dei colpi di pistola esplosi vi sarebbe una lite tra un giovane e il personale di sicurezza di un locale.

I feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale di Pescara, dove sono stati sottoposti alle cure necessarie. Al momento, le loro condizioni non sono state rese note, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente e hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze e individuare i responsabili dell’attacco. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire agli autori della sparatoria.