Sportelli di prelievo ATM delle Poste di Sambuceto accessibili ai disabili.

Comune di San Giovanni Teatino, ultime dal sito web istituzionale:A seguito di diverse segnalazioni di persone con disabilità motoria che non riuscivano piu’ a prelevare presso gli Atm dell’Ufficio Postale in Piazza Muncipio a causa dell’istallazione delle bande di sicurezza antiscasso, il Sindaco ha provveduto a richiedere a Poste Italiane una soluzione immediata della criticità segnalata – si apprende dal portale web ufficiale. In data odierna Poste Italiane ha comunicato di aver predisposto l’attivazione meccanico per l’abbassamento giornaliero della barra per uno sportello ATM dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Nei prossimi giorni sarà attiva anche per il secondo sportello – riporta testualmente l’articolo online. Si ringrazia la direttrice dell’ufficio postale di Piazza Municipio per l’interessamento e l’immediato intervento che risolve una criticità importante, garantedo un servizio a tutti – precisa la nota online. Un ringraziamento anche alla consigliera delegata alle politiche d’inclusione Sabrina Gentile per aver accolto fin da subito le segnalazioni ricevute dalla segreteria del Sindaco, ricontrando la necessità di un rapido intervento – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di San Giovanni Teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di San Giovanni Teatino, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.sangiovanniteatino.ch.it