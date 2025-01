Teatro, il comunicato: I TRE PORCELLINI IN SCENA A PESCARA

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Teatro Stabile d’Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:Per la Rassegna di Teatro per l’Infanzia, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, “Crescere a Teatro”, con il patrocino del Comune di Pescara e in collaborazione con Fantacadabra e Teatrabile, va in scena a Pescara, Teatro Cordova, domenica 19 gennaio, ore 17,00 I TRE PORCELLINI, una produzione de “I guardiani dell’Oca”, musiche e versi Antonio Cericola, luci e audio Carlo Mené, pupazzi Ada Mirabassi, scenografia Laura Farina, macchine sceniche Tiziano Feola e Zenone Benedetto, costumi Ettore Margiotta, testo e regia Zenone Benedetto, con Tiziano Feola e Zenone Benedetto – riporta testualmente l’articolo online. Un viaggio affascinante, con attori e pupazzi, in un classico della favola: la storia di un lupo che cerca di raccontare le sue maldestre avventure alle prese con tre porcellini giocosi e divertenti – precisa la nota online. In un crescendo di emozioni e colpi di scena il lupo cercherà in tutti i modi di raccontare la storia tradizionale dal suo punto di vista – “Ma perchè se provo io a mangiare i porcellini tutti mi dico male, mentre se ve li mangiate voi, nessuno dice niente”?! L’Ente Teatrale Regionale mette in campo una particolare politica di prezzi con la volontà di consentire la partecipazione di tutti, il prezzo del biglietto è di euro 7,00; è prevista anche una formula di abbonamento alle 6 recite domenicali al costo di Euro 30,00. Abbonamenti e biglietti sono acquistabili in teatro o sul sito www.ciaotickets.com/abbonamenti/abbonamento-crescere-teatro-pescara Per ulteriori informazioni botteghino TSA 348.5247096

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Teatro Stabile d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Teatro Stabile d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: teatrostabile.abruzzo.it