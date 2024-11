Teatro, la nota: SOLD OUT LA SERATA INAUGURALE DELLA STAGIONE FIRMATA TSA

Aggiornamenti dal Teatro Stabile d’Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:Sold out la serata inaugurale della Stagione Teatrale Aquilana, con “80 Voglia di…’80! Il Musical”, un viaggio attraverso i mitici anni Ottanta prodotto del Teatro Stabile d’Abruzzo e Compagnia dell’Alba – si legge sul sito web ufficiale. Spensieratezza, canzoni cantate a squarciagola e piccole coreografie riposte nella memoria di ognuno di noi – precisa la nota online. Grazie a allo splendido cast capitanato da Manuel Mercuri, performer, acrobata, ballerino e content creator internazionale, premiato anche dalla rivista Forbes, categoria Theatre, con questa motivazione: “grazie al suo talento nel mescolare comicità e teatro fisico, Manuel ha conquistato milioni di follower in tutto il mondo, affermandosi come uno dei creator più seguiti e apprezzati – precisa il comunicato. Con un passato nelle arti performative, Manuel ha saputo trasportare le sue abilità nel mondo digitale, creando contenuti che combinano storytelling visivo, danza e comicità. La sua creatività lo ha portato a esplorare nuovi orizzonti – precisa il comunicato. Mercuri continua a sorprendere e divertire il suo pubblico, mantenendo una connessione autentica con i suoi follower e contribuendo a ridefinire i confini tra intrattenimento tradizionale e digitale”. Si replica stasera, venerdì 8 novembre, alle 17.30 e alle 21.00, sempre al Ridotto del Teatro comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo show è scritto da Gianfranco Vergoni, da un’idea di Paolo Ruffini, la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini, la direzione musicale di Gabriele De Guglielmo, costumi Alessia De Guglielmo, disegno luci Alberto Tizzone, disegno fonico Alberto Soraci – precisa il comunicato. Con e con Ottavio Cannizzaro, Noemi Cappellini, Cristian Cesinaro, Filippo Di Menno, Edilge Di Stefano, Pietro Galetta, Silvia Ghirardini, Lorenzo Giambattista, Ilaria Lanzillotta, Giulia Rubino – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà un’occasione imperdibile per riascoltare canzoni passate alla storia: Duran Duran, Wham, Europe, Whitney Houston, ma anche Ricchi e Poveri, ed Heather Parisi.

