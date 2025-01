Teatro: PROVINI PER L’OTELLO DI GIORGIO PASOTTI

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Teatro Stabile d’Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:Sono ufficialmente aperti i casting per la realizzazione dello spettacolo teatrale “Otello” di William Shakespeare, con la regia di Giorgio Pasotti, la drammaturgia di Dacia Maraini, l’adattamento scenico di Antonio Prisco e le musiche di Patrizio Maria D’Artista, che vedrà in scena lo stesso Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo spettacolo sarà prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, Marche Teatro, Virginy L’Isola Trovata, in collaborazione con il Teatro Maria Caniglia; il debutto è previsto a luglio 2025 nel Teatro Antico di Verona e le prove si svolgeranno nel mese di maggio a Roma – si legge sul sito web ufficiale. La selezione è per attrici e attori di età compresa tra i 20 e i 30 anni che interpreteranno ruoli primari, è richiesta la disponibilità per il periodo delle prove, per il debutto e per le repliche che seguiranno – aggiunge testualmente l’articolo online. Per candidarsi: inviare entro il 31 gennaio 2025 una mail all’indirizzo isolacast@gmail.com allegando: – un curriculum aggiornato; – due fotografie recenti, di buona qualità e non ritoccate (un primo piano e una figura intera); – un breve video di presentazione (mezzobusto e figura intera), in cui vengano indicati nome, età, provenienza, esperienze formative e lavorative principali.Gli artisti selezionati saranno ricontattati per ulteriori dettagli.

