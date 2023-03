Teramo, Nuovo Teatro Comunale: oggi incontro con i portatori di interesse

- Advertisement -

Come stabilito con delibera di giunta n.80 del 15/03/2023, avente ad oggetto la definizione del processo partecipativo in relazione al progetto di ristrutturazione e adeguamento del cineteatro comunale, nel pomeriggio di Venerdì 17 marzo, alle 17:00, al Parco della Scienza, si terrà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, ai portatori di interesse, alle associazioni culturali, agli enti e agli istituti locali nel quale sarà illustrata la proposta progettuale – Successivamente all’incontro, per un periodo di 15 giorni, sarà possibile far pervenire all’ufficio preposto, mediante apposito indirizzo di posta elettronica del Rup a – cafa@comune – si apprende dalla nota stampa. teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, eventuali suggerimenti e osservazioni. Per garantire la massima partecipazione all’incontro odierno, è stato attivato anche un collegamento da remoto all’indirizzo https://us02web.zoom.us/j/82852718369?pwd=V2pYNjJ3SWgxcE9LdHBuL3JpM1dvUT09

Per accedere è necessario inserire: ID riunione: 828 5271 8369 Passcode: 263703

