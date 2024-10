Variante Statale 16, scongiurata la realizzazione di ponti e gallerie all’altezza di Palazzo d’Avalos

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Questa mattina presso la sala D’Ascanio della sede di Pescara del Consiglio regionale, si è tenuto un incontro con l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Umberto D’Annuntiis, l’assessore regionale Tiziana Magnacca, Anas, i sindaci di Vasto, Francesco Menna, e San Salvo, Emanuela De Nicolis, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Vasto Licia Fioravante, l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Vasto il consigliere provinciale Carlo Moro per discutere dell’annosa vicenda relativa alla variante Anas della Statale16 per il tratto di competenza Vasto-San Salvo – recita il testo pubblicato online. Il sindaco Francesco Menna e l’assessore Licia Fioravante hanno sottolineato e ribadito in primo luogo che si è finalmente scongiurata l’ipotesi di realizzare ponti e gallerie all’altezza di Palazzo d’Avalos. Quella variante non verrà più fatta”. “Su questo si esprime – ha sottolineato Francesco Menna – gratitudine al Consiglio comunale, alle forze di maggioranza e dai cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Si è invece parlato della cosiddetta variante a impatto zero che si sviluppa dalla rotatoria della ex Ford fino a Buonanotte, andando a realizzare una strada senza opere impattanti ma a raso – aggiunge testualmente l’articolo online. Tale arteria si collegherebbe, quindi, con la strada del nuovo ospedale in località Buonanotte – La Provincia di Chieti a marzo 2025 quindi avrà il progetto esecutivo della variante di valle Cena che porremo all’attenzione di regione Abruzzo e MIT per il finanziamento – Se finanziata la Variante della Provincia, quella cosiddetta a impatto zero, avrà un senso”.

