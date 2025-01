Vasto, A Palazzo d’Avalos la presentazione di “2100”, l’ultimo libro di Simone Pieranni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il futuro si scrive in Asia: in quest’ottica dalle ore 18:00 di sabato 25 gennaio sarà presentato, nella Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, il libro “2100 – Come sarà l’Asia, come saremo noi”, del giornalista Simone Pieranni – precisa il comunicato. Modera il dibattito, aperto dai saluti istituzionali dell’assessore Anna Bosco, la giornalista Novella Di Paolo – riporta testualmente l’articolo online. Con l’autore del libro interverrà Claudio Caniglia, presidente dell’associazione Giappone-Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Simone Pieranni è laureato in Scienze Politiche, nel 2009 ha fondato un’agenzia editoriale con sede a Pechino che collabora con media italiani per reportage e articoli sulla Cina – si legge sul sito web ufficiale. Dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina, scrivendo per media italiani e internazionali – precisa il comunicato. Dal 2014 al 2022 ha lavorato nella redazione esteri del Manifesto – riporta testualmente l’articolo online. «L’Asia rappresenta una potenza demografica, economica, culturale e militare in rapida crescita, che anticipa spesso tendenze e problematiche che coinvolgono – secondo il sindaco, Francesco Menna – anche noi occidentali – Siamo orgogliosi di ospitare a Vasto l’autore di un libro che osserva come in Asia si affrontino temi cruciali come l’alimentazione del futuro, la sostenibilità urbana e il cambiamento climatico, i diritti umani, l’evoluzione del lavoro, l’informazione e l’intelligenza artificiale, insieme a questioni come la sorveglianza delle persone, i chip neurali, la chirurgia da remoto e le leggi contro fake news e deepfake». «Da assessore con delega anche alle Politiche europee ed internazionali – sottolinea Bosco – credo che questa sia un’opportunità per comprendere meglio le dinamiche globali – L’autore ha esplorato la diversità del continente, dall’ordinata Singapore al Myanmar, dalla Malesia al Vietnam, fino a Cambogia, Cina, India, Giappone, Filippine, Taiwan e le due Coree – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attraverso uno sguardo che intreccia conflitti sociali, innovazioni tecnologiche e cambiamenti culturali, con questo libro anche noi amministratori locali possiamo provare a considerare l’Asia come una fonte di possibili soluzioni o moniti per evitare errori in futuro – riporta testualmente l’articolo online. Ricordiamoci che non siamo isolati dal contesto mondiale, ma siamo parte attiva di un sistema interconnesso che ambisce anche a coinvolgere soprattutto i più giovani, che hanno più di altri un approccio globale alla lettura del presente».

