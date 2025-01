Vasto, Accorpamento Palizzi-Mattei, il Comune di Vasto presenta ricorso al TAR

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Vasto ha formalmente presentato ricorso al TAR contro il piano regionale di dimensionamento scolastico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il primo cittadino, Francesco Menna, ha contestato la decisione di accorpare l’istituto Filippo Palizzi con l’istituto Enrico Mattei – precisa la nota online. Una scelta che secondo il sindaco non tiene conto delle esigenze del territorio, delle specificità dei due istituti coinvolti e, in generale, di una riorganizzazione equa ed efficace della rete scolastica . «La decisione di presentare il ricorso al TAR – sottolinea Menna – scaturisce da criticità procedurali e tecniche nel piano regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Contestiamo anche le tempistiche stringenti e la mancanza di condivisione con le scuole e con il Comune, sul quale la decisione di accorpare i due istituti è caduta dall’alto, senza che la stessa fosse annunciata dalla Regione nel momento in cui è stato avviato il procedimento, come previsto dalla legge – Tutto ciò, a nostro avviso, mina i principi di leale collaborazione e trasparenza amministrativa – viene evidenziato sul sito web. Si andrebbe a creare un unico istituto con oltre 1700 studenti e non possiamo permettere che una riorganizzazione, a nostro avviso poco ponderata, possa compromettere l’autonomia, l’identità e il funzionamento di due istituti storici della nostra città». «La qualità dell’offerta formativa rimane una nostra priorità – dichiara l’assessora all’Istruzione, Paola Cianci – e come Amministrazione ci opponiamo con determinazione a qualsiasi decisione che non rispetti il nostro sistema scolastico e che non sia di beneficio per le studentesse, gli studenti, gli insegnanti e le famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È giusto che le esigenze delle due scuole vengano messe al centro e quindi chiediamo alla Regione maggiore ascolto per favorire un confronto serio, reale e con i giusti tempi per trovare insieme delle soluzioni condivise – Sarò sempre al fianco dei giovani in tutte quelle battaglie a tutela del diritto allo studio».

