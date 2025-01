Vasto, Al via i saldi a Vasto, da sabato 4 gennaio a martedì 4 marzo 2025

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Al via i saldi a Vasto, da sabato 4 gennaio a martedì 4 marzo 2025. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Commercio e alle Attività Produttive, si pone l’obiettivo di sostenere il commercio locale e offrire ai cittadini opportunità di acquisto vantaggiose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Il periodo dei saldi – sottolinea il sindaco, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗻𝗮- contribuisce e a dare maggiore impulso al commercio cittadino – recita il testo pubblicato online. Sostenere le attività del territorio significa non solo promuovere la crescita economica ma, a nostro avviso, anche rafforzare il senso di comunità e appartenenza». «In un periodo così speciale – aggiunge l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive, 𝗟𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲- voglio invitarvi a scegliere i negozi di vicinato, una vera garanzia di qualità, professionalità e attenzione al cliente – si apprende dalla nota stampa. Sostenere il commercio locale significa rafforzare la nostra comunità e valorizzare l’identità del nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Vi aspettiamo per vivere insieme il calore del nostro centro cittadino e approfittare di tante offerte imperdibili – aggiunge la nota pubblicata. Un grazie a tutti i commercianti per il loro impegno e a voi cittadini per il sostegno al nostro commercio locale».

