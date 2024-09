Vasto, al via il progetto “Adotta un albero”

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Amministrazione comunale di Vasto annuncia con soddisfazione la partenza di un’iniziativa volta a favorire le donazioni di alberi da parte di associazioni e privati cittadini, con l’obiettivo di arricchire il verde urbano e contribuire alla tutela dell’ambiente – si apprende dalla nota stampa. Per donare, gli interessati invieranno un bonifico bancario all’iban IT62M0306977913100000046087 con la causale “Adotta un albero”. Per i pagamenti dall’estero occorre inserire anche il codice bic/swift BCITITMM. Le risorse economiche ricevute saranno impiegate per la piantumazione di nuovi alberi – aggiunge la nota pubblicata. «Questo progetto rappresenta un ulteriore impegno dell’Amministrazione nella promozione della sostenibilità e del benessere collettivo, incentivando la partecipazione attiva della comunità nella cura del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa mira a valorizzare e incrementare il patrimonio arboreo della nostra Vasto, contribuendo non solo a migliorare la qualità dell’aria e a contrastare i cambiamenti climatici, ma anche a rendere la città più verde e vivibile per le generazioni future», sottolinea il sindaco Francesco Menna – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it