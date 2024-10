Vasto, Al via la nuova stagione del Centro Berlinguer a Vasto

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Riprendono le attività gratuite del Progetto Giovani al Centro Berlinguer in Via Anelli 71 a Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Il programma prevede inizialmente tre corsi che si terranno secondo il seguente calendario: L’11 ottobre dalle ore 18 alle ore 20 corso base di lingua dei segni italiana (LIS), docente Fabiana Bolognese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il corso è aperto a chiunque desideri apprendere il modo corretto di comunicare con persone sorde per motivi personali o lavorativi, a chi vuole arricchire il proprio bagaglio culturale e affacciarsi al silenzioso ma ricchissimo mondo dei sordi e della sordità. Imparerai a riconoscere segni familiari ed espressioni molto semplici riferite a te stesso, alla tua famiglia e al tuo ambiente – Contenuti del corso: uso della dattilologia o alfabeto manuale, lessico di base, presentazione personale e della propria famiglia, sintassi di base (forma affermativa/interrogativa/negativa, ordine della frase ecc.). Il 6 novembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 laboratorio di scrittura dinamica, docente Giovanna Colantonio – recita il testo pubblicato online. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono sperimentare il mondo della scrittura giornalistica approfondendo argomenti quali copywriting, storytelling turistico e scrittura web, letteraria, tecnica – Dopo una panoramica sulle differenti tipologie di scrittura (teoria + pratica) verrà simulata una redazione giornalistica che darà vita ad un magazine distribuito in tutta la città. Il 12 novembre dalle ore 18 alle ore 20 corso di content creation, docente Stefano Alfieri (Stalf). Il corso è rivolto a tutte quelle persone che vogliono approcciarsi o che già si sono approcciate alla creazione di contenuti online sia per scopi lavorativi ma anche per condividere le proprie passioni – Lo scopo è fornire delle informazioni utili per riuscire ad orientarsi nel mercato delle content creation sempre in continua evoluzione e aggiornamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante il corso i partecipanti cominceranno da subito a creare contenuti con il supporto del docente e nello specifico video con attrezzatura professionale e con il proprio smartphone – si apprende dalla nota stampa. Non solo, saranno date indicazioni utili per gestire al meglio le proprie pagine social con un focus particolare sul mondo di YouTube – si apprende dalla nota stampa. Per info e contatti: 3517167589 o email centroberlinguer@comune – vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it Ci si può rivolgere anche al Centro Berlinguer dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30. «Sono particolarmente orgoglioso – commenta il sindaco Francesco Menna – di vedere la nostra comunità impegnarsi attivamente nella formazione e nella crescita personale – Le iniziative proposte offrono a tutti l’opportunità di arricchire le proprie competenze, abbracciando settori che spaziano dalla comunicazione inclusiva alla creazione di contenuti digitali – precisa il comunicato. Questi corsi non solo contribuiscono allo sviluppo professionale, ma promuovono anche la condivisione e l’inclusione, valori fondamentali per il nostro territorio – Sono certo che la partecipazione sarà ampia e che queste attività lasceranno un impatto positivo, contribuendo alla crescita culturale e sociale della nostra città». «Parte una nuova stagione del Centro Berlinguer – dichiara l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci – che come sempre avrà come priorità quella di favorire la condivisione di spazi di aggregazione approfondendo temi e passioni che stimolino le ragazze ed i ragazzi ad essere inclusivi, sviluppando una capacità di comunicazione che li faccia esprimere secondo le loro inclinazioni con uno sguardo rivolto alle tendenze del momento – riporta testualmente l’articolo online. Nelle prossime settimane verranno presentate le altre iniziative che arricchiranno il programma con eventi dove i protagonisti saranno i giovani artisti del nostro territorio». In allegato a questa pagina è disponibile il materiale grafico – aggiunge testualmente l’articolo online.

