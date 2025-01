Vasto, Al via lo sportello di intermediazione culturale e assistenza legale per stranieri

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consorzio Matrix, in collaborazione con l’associazione INVOS e l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vasto, annuncia l’apertura di uno sportello dedicato all’intermediazione culturale e all’assistenza legale per stranieri, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e supportare le persone migranti nella loro integrazione sul territorio – Un punto di riferimento per i cittadini stranieri – aggiunge la nota pubblicata. Lo sportello, già attivo, si propone di offrire un servizio gratuito e qualificato rivolto ai cittadini stranieri presenti nel territorio di Vasto – Attraverso un approccio inclusivo e multidisciplinare, l’iniziativa mira a rispondere alle esigenze più comuni della comunità straniera, fornendo: – Assistenza legale per questioni legate al soggiorno, al lavoro, alla protezione internazionale e ai diritti di cittadinanza; -Mediazione culturale per favorire la comunicazione tra le persone migranti e le istituzioni locali, promuovendo una comprensione reciproca e abbattendo le barriere linguistiche e culturali – precisa la nota online. Un impegno per l’integrazione e la solidarietà. “Lo sportello rappresenta un passo importante per garantire pari opportunità e inclusione a tutte le persone che vivono nella nostra comunità – ha dichiarato Anna Bosco, assessore alle Politiche Sociali”. “Grazie alla collaborazione con il Consorzio Matrix, vogliamo offrire uno strumento concreto per rispondere alle necessità di chi affronta il difficile percorso di integrazione”, ha aggiunto il sindaco Francesco Menna – Orari e sede dello sportello Lo sportello sarà aperto al pubblico presso Corso Europa n. 13 nei seguenti orari: tutti i giovedì dalle ore 12.00 alle ore 18.00. Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile contattare il numero 3758257828 o inviare una e-mail a associazioneinvos@gmail.com

