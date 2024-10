Vasto, Anna Tatangelo e fuochi chiudono i festeggiamenti per San Michele

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Anna Tatangelo, i fuochi d’artificio e tanti applausi hanno salutato ieri, 30 settembre, l’edizione 2024 della festa patronale in onore di San Michele Arcangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. «Tre giorni di festa e devozione in cui non sono mancate forti emozioni – precisa il comunicato. Vogliamo esprimere il più sentito ringraziamento agli artisti che hanno reso queste serate memorabili: i Senza Resa che con la loro energia hanno omaggiato il grande Vasco Rossi, il team di ‘Nei ‘90 io c’ero’ che ci ha fatto rivivere un decennio di musica indimenticabile, ‘La Differenza’ che con talento ha acceso Piazza Rossetti, Fernanda D’Ercole e il suo straordinario tributo a Mina nel nostro Teatro Rossetti e Anna Tatangelo che ha impreziosito l’atmosfera di Vasto nella serata conclusiva», hanno commentato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. «Esprimo profonda gratitudine – continua Della Gatta – al Gruppo Di Fonzo che per celebrare i suoi primi 90 anni di storia ha donato alla cittadinanza la prima serata di eventi – precisa la nota online. Grazie anche alla Banda San Martino Incoronata di Vasto, che con esibizioni itineranti, ha animato il centro storico della città e i suggestivi Giardini d’Avalos. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’intenso programma religioso ringrazio i parroci tutti, in particolare Don Nicola Del Bianco e Don Domenico Spagnoli, nonché il Coordinamento delle Confraternite Vastesi, presieduto da Antonio D’Annunzio, e tutte le realtà confraternali – Infine, intendo rivolgere un ultimo ringraziamento ai colleghi assessori, agli uffici comunali, alle forze dell’ordine, alla protezione civile, alla Croce Rossa Italiana e a tutti i volontari che, con impegno e amore per il nostro Santo Patrono e per l’intera comunità, hanno contribuito allo svolgimento in sicurezza di tutti gli appuntamenti».

