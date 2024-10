Vasto, Aperti i termini del concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Da oggi, 21 ottobre 2024, sono aperti i termini per il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per presentare la domanda c’è tempo fino al prossimo 20 dicembre 2024 (per i lavoratori emigrati all’estero, detto termine è prorogato al 18 febbraio 2025 per i residenti nell’area europea ed al 20 marzo 2025 per i residenti in Paesi extra europei). Si prega di consultare con attenzione il bando e l’avviso prima di compilare il modulo della domanda – si apprende dal portale web ufficiale. I tre documenti (avviso, bando e modulo della domanda) sono disponibili in allegato sul fondo di questa pagina – viene evidenziato sul sito web.

