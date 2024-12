Vasto, Applausi scroscianti per l’apertura della stagione 2024-2025 del Teatro Rossetti

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Applausi scroscianti e lunghe ovazioni hanno aperto, domenica 1° dicembre, la stagione 2024-2025 del Teatro Rossetti di Vasto – recita il testo pubblicato online. A esibirsi sul palco l’ensemble “Neapolis Brass” con il concerto “Potenza e fascino degli ottoni”. Non manca molto al prossimo appuntamento – recita il testo pubblicato online. Il 15 dicembre 2024, dalle ore 18:00, al Rossetti andrà in scena “Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi scritto nel 1624, quindi quattrocento anni fa, e basato sui testi della “Gerusalleme liberata” di Torquato Tasso – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di uno spettacolo che unisce musica antica, danza storica e recitazione, con la partecipazione dell’ensemble “Il Migliarino”, il gruppo di danza “Licita Scientia” e interpreti d’eccezione – «Dopo un fortunato inizio di stagione, con il grande concerto “Potenza e fascino degli ottoni” del prodigioso ensemble “Neapolis Brass”, siamo orgogliosi di presentare un altro straordinario evento per la nostra comunità, che conferma il ruolo del Teatro Rossetti come punto di riferimento culturale della nostra Vasto», dichiarano con entusiasmo il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. «“Il combattimento di Tancredi e Clorinda” di Claudio Monteverdi – aggiungono entrambi – è una produzione di grande valore artistico che unisce diverse forme di espressione, dalla musica alla danza, dalla recitazione alla tradizione storica – Invitiamo tutti a partecipare a questo secondo appuntamento che arricchisce una stagione variegata e di assoluto livello». È possibile acquistare l’abbonamento a tutti gli spettacoli dal seguente link: https://www.diyticket.it/events/Musica/A1810/abbonamento-xvii-stagione-concertistica-teatro-rossetti-10ev. È inoltre possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto – recita il testo pubblicato online.

