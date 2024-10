Vasto, Approvato il regolamento per il Centro comunale di aggregazione Zaccardi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:“Siamo davvero soddisfatti del percorso intrapreso in questi anni, che si concretizza con l’approvazione di un nuovo regolamento all’unanimità del Consiglio Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo segna una nuova organizzazione del Circolo e l’assegnazione di ben quattro distinte sedi: Bocciodromo, Centro Storico, Vasto Marina e San Paolo – riporta testualmente l’articolo online. È una realtà che esiste dagli anni settanta e la cui regolamentazione aveva necessità di essere aggiornata alla luce della legge 117/2017 sul terzo settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un ringraziamento speciale va alla Consigliera Comunale Lina Marchesani, che nel 2021 ha proposto per prima la nuova sede al Bocciodromo, punto di riferimento per tanti pensionati – aggiunge la nota pubblicata. Un grazie di cuore anche al collega Nicola Della Gatta, che ha lavorato per portare avanti questa regolamentazione prima di me – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio tutti i Presidenti che si sono susseguiti nel tempo, in particolare l’attuale Presidente Saverio d’Ambrosio, per il suo continuo impegno dal 2019. Un riconoscimento speciale ai referenti delle sedi: Antonio Pilla per la sede nel quartiere S. Paolo, Francesco Silla per la sede del centro storico, Nicola Crugnale per la sede di Vasto Marina – Infine, grazie al Direttivo e a tutti gli associati per le tante iniziative realizzate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie a quanti tra loro hanno partecipato alla seduta del consiglio Comunale – Un pensiero speciale alla signora Angela Poli Molino, recentemente nominata Presidente Onorario del Circolo ed a Lucio Basso Ritucci le cui rispettive realtà associative sono confluite all’interno del Centro Zaccardi – aggiunge la nota pubblicata. Ultimi ma non perimportanza i ringraziamenti alla Commissione regolamenti presieduta dalla Consigliera Lucia Perilli” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco – Questa realtà con circa cinquecento iscritti, continua a essere un luogo di aggregazione fondamentale per le persone adulte, sostenuto da risorse comunali – precisa il comunicato. Questo nuovo regolamento apre una fase importante: entro la fine dell’anno si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche e partirà la nuova campagna di tesseramento – recita il testo pubblicato online. Insieme programmeremo le attività per il prossimo triennio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it