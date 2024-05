Vasto, Avviso per la presentazione di proposte di mostre ed eventi espositivi per le sale Mattioli e Bontempo

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Al fine di sviluppare la proposta di eventi culturali da offrire alla Città durante i mesi estivi, si intende raccogliere, attraverso un Avviso, delle proposte di mostre temporanee ed eventi espositivi gratuiti da organizzarsi presso le Sale espositive comunali denominate “Sala Raffele Mattioli”, sita al piano terra dell’omonimo Palazzo di C.so de Parma, e “Sala Roberto Bontempo”, ubicata al piano terra di Palazzo d’Avalos ricadente su P.za Lucio Valerio Pudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La domanda di partecipazione, gli eventuali ulteriori allegati e il documento d’identità del soggetto richiedente devono essere presentati, a partire dalle ore 08:00 del 03.06.2024, in un unico plico – Il canone di concessione è di € 300,00. I plichi devono pervenire integri indirizzati al Settore II – Servizio “Servizi e Politiche Culturali” o a mezzo pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo – aggiunge testualmente l’articolo online. document.getElementById(‘cloak60917e9c36b5530a63a9c02c5e190299’).innerHTML = ”; var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’; var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’; var addy60917e9c36b5530a63a9c02c5e190299 = ‘comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. vasto’ + ‘@’; addy60917e9c36b5530a63a9c02c5e190299 = addy60917e9c36b5530a63a9c02c5e190299 + ‘legalmail’ + ‘.’ + ‘it’; var addy_text60917e9c36b5530a63a9c02c5e190299 = ‘comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. vasto’ + ‘@’ + ‘legalmail’ + ‘.’ + ‘it’;document.getElementById(‘cloak60917e9c36b5530a63a9c02c5e190299’).innerHTML += ‘‘+addy_text60917e9c36b5530a63a9c02c5e190299+”; o, a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune ubicato al piano terra del Palazzo di Città sito in Piazza Barbacani, n. 2, secondo gli orari di accesso – riporta testualmente l’articolo online. Si precisa che la domanda non costituisce in alcun modo prenotazione della Sala richiesta sino a quando non venga rilasciato provvedimento di concessione da parte del Servizio preposto La realizzazione delle proposte individuate sarà successivamente affidata all’operatore proponente, secondo le procedure amministrative previste dalla normativa vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Avviso https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. vasto – riporta testualmente l’articolo online. ch.it/…/4611-concessione-in… modulo https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – ch.it/index.php…

