Vasto, Avviso pubblico per l’accesso ai benefici dei progetti “Vita Indipendente”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il sindaco Francesco Menna e l’assessore al welfare Anna Bosco informano che è stato pubblicato l’avviso per l’accesso ai benefici previsti dalla L.R. 57/2012, dedicati ai progetti “Vita Indipendente”. L’iniziativa è rivolta a persone con disabilità grave, con l’obiettivo di garantire loro il diritto alla vita autonoma e autodeterminata attraverso il sostegno di assistenti personali – I progetti “Vita Indipendente” mirano a promuovere l’autogestione dei servizi assistenziali, evitando l’istituzionalizzazione, e a favorire la permanenza nel proprio contesto familiare e sociale – si apprende dalla nota stampa. Ogni progetto prevede l’assunzione di un assistente personale tramite regolare contratto – L’assistente personale supporterà il beneficiario in diverse attività, tra cui cura dell’igiene personale, gestione della mobilità domestica e degli spostamenti esterni, supporto nell’assunzione di terapie medico-sanitarie e accompagnamento in commissioni e attività sociali – Possono presentare domanda i cittadini residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale Sociale n.07, che rispettino i seguenti criteri: disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92 art. 3, comma 3, ISEE socio-sanitario 2025 non superiore a € 20.000 ed età superiore ai 18 anni – precisa la nota online. Le domande, complete della documentazione necessaria, dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025, tramite PEC o consegna manuale presso i Comuni di residenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’attestazione ISEE potrà essere integrata entro il 15 febbraio 2025. Sono finanziabili: retribuzione dell’assistente personale, contributi previdenziali, eventuali spese di vitto/alloggio per servizi fuori sede – Le richieste saranno esaminate entro il 31 marzo 2025. I contributi saranno assegnati sulla base di livelli di intensità di bisogno, con importi variabili da € 6.000 a € 12.000 annui – aggiunge la nota pubblicata. Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di domanda, si rimanda agli allegati reperibili scorrendo verso il fondo di questa pagina – «Con questa iniziativa, l’Ambito Sociale rinnova il suo impegno verso l’inclusione e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità», hanno dichiarato il sindaco Menna e l’assessore al Welfare Anna Bosco – recita il testo pubblicato online.

