Vasto, Consegnate le bandiere blu agli operatori delle spiagge premiate

Ieri sera nella sala Consiliare in Municipio, alla presenza del sindaco Francesco Menna, degli assessori Gabriele Barisano, Anna Bosco, Paola Cianci, Alessandro d'Elisa e Carlo Della Penna e per l'Ufficio Ambiente del Comune di Vasto l'architetto Gisella La Palombara ed il Dott. Giovanni Fecondo, si è tenuta la cerimonia per la consegna delle bandiere blu agli operatori delle spiagge di Vignola, San Nicola, Punta Penna e San Tommaso, premiate con il prestigioso vessillo. "E' questa una cerimonia – ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna – a cui teniamo particolarmente perché è anche grazie alla collaborazione degli operatori e ai servizi che garantiscono ai fruitori delle nostre spiagge abbiamo potuto raggiungere un altro importante obiettivo che valorizza il nostro territorio dal punto di vista turistico e ambientale. Ringrazio gli operatori e gli uffici comunali che hanno lavorato con grande impegno nell'assolvere tutti gli adempimenti necessari per arrivare a questo esito". "Un risultato non scontato – ha aggiunto l'assessore all'Ambiente Gabriele Barisano – raggiunto perché si lavora in sinergia. Certamente si può fare di più. La qualità ambientale delle acque, la cura della spiaggia, la balneazione sicura e i servizi rappresentano una importante certificazione per le nostre spiagge che soddisfano i criteri della FEE".

