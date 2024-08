Vasto, Consegnati i lavori per la realizzazione di un nuovo edificio in Via Naumachia

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Sono stati consegnati questa mattina alla Ditta RENOVALO SPA società BENEFIT di Roma i lavori per l’abbattimento e la realizzazione di un nuovo edificio in via Naumachia a Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo stabile fatiscente è quello che per molto anni è stato frequentato dagli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale e poi ha ospitato numerose associazioni cittadine – si apprende dalla nota stampa. “Il progetto è stato finanziato tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo di circa 2 milioni e 300 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Una grande opportunità per la nostra città che – ha detto il sindaco Francesco Menna – avrà la possibilità di dare nuova vita ad un immobile nel cuore del centro storico che sarà realizzato su quattro livelli e che diventerà il Polo del sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” “Il 28 agosto prossimo sarà allestito in via Naumachia il cantiere insieme alla recinzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La settimana successiva inizieranno i lavori per rimuovere – ha aggiunto l’assessore ai lavori Pubblici Licia Fioravante – tutto quanto necessario per procedere con l’abbattimento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intervento consentirà di riqualificare un’area cittadina con un edificio moderno e funzionale – E’ questo un importante progetto a cui abbiamo dedicato e riservato molta attenzione per via della sua centralitàe vicinanza ad altri edifici – precisa la nota online. Cercheremo di ridurre il più possibile i disagi alla cittadinanza che siamo sicuri sarà ben felice di restituire decoro ad un’area del nostro bellissimo centro storico”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it