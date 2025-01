Vasto, Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani, nella prima data extra di Vasto d’Autore Festival 2025

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Venerdì 24 gennaio 2025, nella prima data extra di Vasto d’Autore Festival, sarà in città il Premio Strega Giovani 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐞𝐧𝐜𝐚𝐫𝐞𝐥𝐥𝐢. L’autore è atteso in due appuntamenti – precisa il comunicato. Le parole dell’assessore alla Cultura e Turismo, 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐚: «L’Amministrazione comunale di Vasto ha assunto l’investimento sulla cultura come principale missione civile – si apprende dalla nota stampa. Grazie a Vasto d’Autore Festival abbiamo intessuto con associazioni, scuole e privati un’importante trama che vedrà i nostri giovani sempre più protagonisti – Sono felice che la prima ospitata dell’edizione 2025 si compia presso una scuola, il Polo Liceale Pantini-Pudente, istituto che si è sempre dimostrato sensibile e partecipe a queste iniziative». Programma Venerdì 24 gennaio ore 11:00 L’autore sarà presente al mattino nel Polo liceale Pantini-Pudente, in un evento dedicato ad oltre 400 studenti, che hanno letto i suoi libri, scegliendo tra le sue pubblicazioni quelle adatte alla loro fascia di età coinvolti direttamente in dialogo con l’autore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con lui, la giornalista Rai Carola Carulli, la dirigente scolastica Anna Orsatti e i docenti inseriti nel progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Venerdì 24 gennaio ore 18:00 – Teatro Rossetti Brucia l’origine: presentazione del libro di e con Daniele Mencarelli, edito da Mondadori – precisa il comunicato. A dialogare con l’autore Carola Carulli, giornalista Rai – aggiunge la nota pubblicata. Ingresso libero fino a esaurimento posti

