Vasto, Demolizione dello stabile comunale di via Naumachia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:In Via Ugo Foscolo, tratto compreso tra Via Giusti e Via Naumachia, dalle ore 08:00 alle 18:00 dal giorno 20.11.2024 al giorno 23.11.2024 ed in Via Naumachia, dall’intersezione con Via Ugo Foscolo fino all’intersezione con Viale D’Annunzio, dalle ore 08:00 alle 18:00 dal giorno 20.11.2024 al giorno 23.11.2024 per la demolizione dell’edificio comunale è istituito il divieto transito a tutti i veicoli (esclusi i mezzi in uso alla ditta).Per i pedoni sarà predisposto un percorso alternativo in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Al termine dei lavori sarà ripristinata la preesistente circolazione, liberando la strada da tutte le attrezzature e da tutti i materiali che potrebbero ostacolare il passaggio di veicoli e pedoni – aggiunge la nota pubblicata. “Ci scusiamo con i residenti per i disagi che – ha detto il sindaco Francesco Menna – vivranno in questi giorni, ma l’intervento è necessario per poter procedere alla costruzione del nuovo plessoche contribuirà a riqualificare la trafficata arteria e a restituire decoro ad un immobile fatiscente e non sicuro” “Siamo certi che cittadini e residenti avranno modo di apprezzare questo ulteriore nuovo plesso che – ha concluso l’assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante – si aggiunge all’ampia opera di riqualificazione che sta interessando numerose zone della città. Ci scusiamo con loro per i disagi e restiamo a disposizione per qualunque segnalazione – si apprende dalla nota stampa. Siamo certi che la riqualificazione del quartiere porterà tanti vantaggi nel futuro”.

