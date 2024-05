Vasto di nuovo bandiera blu

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Bandiera blu premia le spiagge di Vasto: Vignola, San Nicola, Punta Penna e San Tommaso – Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vasto Francesco Menna e dagli assessori all’Ambiente Gabriele Barisano e al Turismo Nicola Della Gatta – si legge sul sito web ufficiale. “Il mare pulito e la bellezza del territorio, i progetti di educazione ambientale hanno permesso – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – ancora una volta, di ottenere il prestigioso vessillo e alla bandiera blu di sventolare sul nostro litorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un valido strumento di garanzia per la nostra città, ma soprattutto per i vacanzieri”. “Un riconoscimento non scontato, che ogni anno viene assegnato alle località turistiche balneari, che soddisfano – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – diversi parametri: dalla qualità ambientale delle acque, alla cura della spiaggia e delle aree circostanti, fino ai servizi per una balneazione sicura”. “Bandiera blu è un riconoscimento alla qualità delle nostre spiagge, del nostro mare e del sistema di servizi turistico ricettivi, di cui la nostra comunità cittadina – ha concluso l’assessore al Turismo e al Demanio Nicola della Gatta – deve andare orgogliosa, ben sapendo che si tratta di uno sprono a migliorare la qualità del nostro marketing territoriale: un impegno e una responsabilità non esclusiva dell’Amministrazione comunale ma dei numerosi attori, portatori di interesse e cittadini – precisa la nota online. E’questo l’orizzonte dell’impegno ‘per qualificare la nostra Vasto come luogo di bellezza da far conoscere ai turisti provenienti da ogni parte del mondo”.La Bandiera blu premia le spiagge di Vasto: Vignola, San Nicola, Punta Penna e San Tommaso – Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vasto Francesco Menna e dagli assessori all’Ambiente Gabriele Barisano e al Turismo Nicola Della Gatta – “Il mare pulito e la bellezza del territorio, i progetti di educazione ambientale hanno permesso – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – ancora una volta, di ottenere il prestigioso vessillo e alla bandiera blu di sventolare sul nostro litorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un valido strumento di garanzia per la nostra città, ma soprattutto per i vacanzieri”. “Un riconoscimento non scontato, che ogni anno viene assegnato alle località turistiche balneari, che soddisfano – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – diversi parametri: dalla qualità ambientale delle acque, alla cura della spiaggia e delle aree circostanti, fino ai servizi per una balneazione sicura”.“Bandiera blu è un riconoscimento alla qualità delle nostre spiagge, del nostro mare e del sistema di servizi turistico ricettivi, di cui la nostra comunità cittadina – ha concluso l’assessore al Turismo e al Demanio Nicola della Gatta – deve andare orgogliosa, ben sapendo che si tratta di uno sprono a migliorare la qualità del nostro marketing territoriale: un impegno e una responsabilità non esclusiva dell’Amministrazione comunale ma dei numerosi attori, portatori di interesse e cittadini – precisa il comunicato. E’questo l’orizzonte dell’impegno ‘per qualificare la nostra Vasto come luogo di bellezza da far conoscere ai turisti provenienti da ogni parte del mondo”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it