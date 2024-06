Vasto, Divieti di sosta dal primo al cinque luglio

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dal primo al cinque luglio 2024 per il ripristino degli stalli di sosta a pagamento sarà vietata la sosta in: in Corso Italia (lato sinistro – stalli di sosta a pagamento), P.zza Marconi (tutta la piazza – stalli di sosta a pagamento), Via Tre Segni (lato sinistro – stalli di sosta a pagamento), dalle ore 13:00 alle 19:00 del giorno 01/07/2024; Lung. E. Cordella tratto tra il Lido Diamante Beach e la Sirenetta (stalli di sosta a pagamento), dalle ore 05:00 alle 12:00 del giorno 02/07/2024 in Via Smargiassi (lato sinistro – stalli di sosta a pagamento), Via Cavour (lato sinistro – stalli di sosta a pagamento), Via Giusti (lato destro – Stalli di sosta a pagamento) e Via Carducci (lato destro – stalli di sosta a pagamento), dalle ore 13:00 alle ore 19:00 del 02/07/2024 in Viale Dalmazia/Lung. E. Cordella (stalli di sosta a pagamento a Sud e a Nord della Rotonda di Vasto Marina), Lung. E. Cordella (stalli di sosta a pagamento compresi tra Fosso Marino e Via Itaca) e P.zza Vittorio De Sica (tutta la piazza – stalli di sosta a pagamento), dalle ore 05:00 alle ore 12:00 del 03/07/2024 in Piazzale Histonium (tutta la piazza – stalli di sosta a pagamento) e Via Ciccarone (stalli di sosta a pagamento nei pressi dell’ospedale), dalle ore 13:00 alle ore 19:00 del 03/07/2024 Lung. Duca degli Abruzzi lato destro della corsia da Sud verso Nord (stalli di sosta a pagamento), dalle ore 05:00 alle ore 12:00 del 04/07/2024 in Viale D’annunzio ambo i lati (stalli di sosta a pagamento), dalle ore 13:00 alle ore 19:00 del 04/07/2024 Lung. Duca degli Abruzzi lato sinistro della corsia da Sud verso Nord (stalli di sosta a pagamento) dalle ore 05:00 alle ore 12:00 del 05/07/2024.

