Vasto, Divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha firmato l’ordinanza che vieta fino al primo ottobre 2024 la vendita per la somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro da consumare in aree pubbliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Negli anni passati, specialmente durante il periodo estivo, all’interno di parchi urbani o giardini pubblici e nelle aree verdi attrezzate con aiuole e panchine, sono stati rinvenuti cocci di vetro di bottiglie rotte, con serio pericolo per l’incolumità pubblica ed in particolare per bambini e animali domestici – “Ho ritenuto doveroso ed urgente intervenire a tutela dell’igiene, del decoro e sicurezza urbana e incolumità pubblica insidiata dall’abbandono di contenitori di vetro specie nelle ore serali e notturne – si apprende dalla nota stampa. Bottiglie, bicchieri in vetro, sono spesso lasciati senza riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi – precisa la nota online. Sono inoltre un danno con aggravio di costi a carico della collettività. L’Amministrazione Comunale al fine di favorire la sicurezza sociale, – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – e incentivare azioni rivolte al miglioramento e mantenimento del decoro urbano, ha deciso di adottare un provvedimento restrittivo di divieto di utilizzo di bottiglie e di altri contenitori in vetro nelle predette aree come valido strumento di prevenzione del degrado urbano, di comportamenti scorretti e antisociali e di miglioramento della sicurezza pubblica”. “Un provvedimento necessario, soprattutto in estate, per contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente – ha aggiunto l’assessore al commercio Licia Fioravante – dall’abuso nell’assunzione di bevande e di alcolici, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini – I titolari o gestori di attività di somministrazione di bevande ed i loro addetti dovranno adottare, nei confronti dei propri clienti, le necessarie misure di informazione e controllo – recita il testo pubblicato online. Il divieto non trova applicazione: qualora la vendita con la conseguente consumazione di bevande in vetro avvenga esclusivamente all’interno dei locali autorizzati e delle loro aree di pertinenza”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it