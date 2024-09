Vasto, Domani e dopodomani l’appuntamento con Food Identity

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 18:00 alle 24:00 appuntamento con Food Identity nel centro di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre trenta aziende vitivinicole abruzzesi offriranno degustazioni di vini bianchi locali con oltre 120 etichette, curate dalla F.I.S.-Fondazione Italiana Sommelier. Inoltre, le aziende del Mercato di Santa Chiara proporranno prodotti tipici del territorio, tra cui diversi tipi di olio, miele, vino cotto, salumi e formaggi.Il programma prevede, per entrambi i giorni, il mercato contadino in piazza Lucio Valerio Pudente – Ai Giardini d’Avalos, invece, è previsto il percorso con degustazione guidata di vini e prodotti gastronomici (a pagamento). Le due giornate saranno allietate dalla musica dal vivo a cura della Scuola Civica Musicale – si apprende dalla nota stampa. Il programma è disponibile in allegato – aggiunge testualmente l’articolo online.

